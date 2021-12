Rimodulazione WINDTRE: cosa succederà da Gennaio?

A partire dalla giornata di ieri, l'operatore nato dalla fusione tra Wind e H3G ha informato alcuni suoi clienti che a partire dal 20 Gennaio 2022 subiranno una rimodulazione alla loro tariffa mobile.

In alcuni casi, però, tale modifica contrattuale non è assolutamente negativa, anzi. Infatti, una buona fetta di clientela riceverà 50 Giga di internet al mese GRATIS per un periodo massimo di 12 mesi.

Rimodulazione WINDTRE: chi verrà impattato?

Le offerte che varieranno sia il loro bundle che il loro canone mensile saranno quelle con solo traffico voce o voce e SMS. Per questo primo cluster la comunicazione dell'operatore è la seguente:

A partire dal 20 gennaio 2022 il costo mensile subirà un incremento di importo variabile in funzione delle caratteristiche dell’offerta di partenza e i minuti inclusi, ove già non previsto, diventeranno illimitati a partire dal 20 dicembre 2021. I clienti interessati dalla variazione potranno anche attivare gratuitamente un’opzione che offre 50 GIGA al mese per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 12 mesi seguendo le istruzioni fornite nella comunicazione entro 30 giorni dalla medesima.

Le altre promo che subiranno la rimodulazione saranno invece quelle solo dati oppure le ricaricabili voce e dati con consumi molto consistenti. In questo caso è previsto un aumento del pacchetto internet mensile con la possibilità di aver anche Giga Illimitati. Per questa seconda cerchia di clientela il messaggio ufficiale lanciato da WINDTRE è il seguente:

Per i clienti interessati dalla variazione, le offerte avranno un incremento del contenuto in GIGA da un minimo di 20 GIGA fino a GIGA Illimitati e un incremento del costo mensile variabile in funzione delle caratteristiche dell’offerta di partenza. I benefici sui GIGA extra saranno disponibili progressivamente a partire dal 20 dicembre 2021, mentre il costo mensile sarà adeguato a partire dai rinnovi successivi al 19 gennaio 2022.

L'operatore, però, lascia la facoltà al cliente di accettare o meno le nuove condizioni contrattuali. Nello specifico, se non siete d'accordo con le nuove proposte di WINDTRE basterà mandare un SMS al 40400 con il testo NVAR entro 30 giorni dalla comunicazione.

Un facsimile di SMS arrivato ad un cliente è il seguente: