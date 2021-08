Siamo quasi a settembre e finalmente, si ritorna in ufficio. Ci domandiamo però, cosa serve per il rientro in ufficio in grande stile? Vediamo subito i migliori accessori tech (e non solo) da avere.

Cosa ci serve per un rientro in ufficio in grande stile?

In primo luogo, segnaliamo lo zaino di XD Design. Il suddetto prodotto ha un design molto minimal ma è la nostra prima scelta per via della sua struttura. La cerniera è posta sulla schiena così da impedire l'accesso da parte di malintenzionati allo zaino stesso. Di fatto, è ottimo se siete soliti fare un tragitto sui mezzi pubblici o se avete della roba di valore all'interno. Qui si può inserire un PC portatile fino a 13″, ha numerose tasche nascoste e vanta la presenza di una porta USB per la ricarica immediata (con cavo) del vostro telefono. È unisex, adatto sia a uomini che donne ed è realizzato in modo sostenibile con l'ausilio di plastica riciclata. La capienza è di 115 litri. Disponibile in tante colorazioni, costa 89,95€.

Non può mancare poi un nuovo smartphone dotato di connettività 5G. Se volete un telefono solido, resistente, di ultima generazione, con specifiche top e uno street price aggressivo, non possiamo non segnalarvi l'iPhone 12. ggi è più conveniente che mai, soprattutto perché sta per uscire la nuova line-up a settembre. Fotocamere premium da 12 Mpx, sensore A14 a 5 nm, design industrial con angoli squadrati, due lenti con flash LED e modem 5G al seguito. Il pannello è OLED. Costa 829,00€ nella variante da 128 GB.

Di seguito, una bella smartband per riprendere gli allenamenti in casa, al parco o in palestra è ciò che ci vuole. La Mi Band 6 di Xiaomi ha tutto ciò che può servire al giorno d'oggi, incluso il sensore per il monitoraggio del livello di ossigeno presente nel sangue e il cardiofrequenzimetro. Costa 43,99€. Abbiamo fatto un video sulle migliori fitness tracker del momento. Dateci un occhio, il link è questo.

Se fate tante telefonate in ufficio o se amate ascoltare la musica durante le passeggiate o gli allenamenti quotidiani, vi serviranno delle cuffie TWS. Il prodotto che vogliamo suggerirvi è appena stato presentato. Stiamo parlando delle Beats Studio Buds, hanno l'accoppiamento facile e immediato con iOS e Android e un costo in linea con le soluzioni di punta che vi sono sul mercato. Il prezzo finale è di 149,95€. La qualità sonora è eccelsa e sono dotate dell'ANC per una migliore gestione del suono anche negli ambienti rumorosi. Tre colorazini disponibili (nere, rosse, bianche) e sono resistenti agli schizzi e al sudore.

Questi sono i gadget – a nostro avviso – da avere per il ritorno alla “normalità”. Fateci sapere cosa vi interessa e se avete dei suggerimenti su cosa vorreste vedere, fatecelo sapere nei commenti di YouTube.

