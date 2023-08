Ricevitore Bluetooth con modalità per chiamate a 13€ su Amazon

Hai una vecchia radio e non sai come connettere il tuo smartphone per ascoltare la musica che preferisci? Oppure la tua auto è sprovvista di vivavoce? Nessun problema, risolvi con una piccola spesa. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il ricevitore Bluetooth Mohard a soli 13,59 euro, invece che 21,99 euro.

Già di suo non ha un prezzo esagerato ma con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Con questo piccolo e pratico gadget avrai la possibilità di far diventare tecnologico anche qualcosa che non lo è.

Ricevitore Bluetooth: piccola spesa per il gadget geniale

Il design di questo dispositivo è studiato per essere compatto, leggero e soprattutto molto versatile. Infatti lo potrai utilizzare in tantissimi modi. Ad esempio ci puoi collegare delle cuffie o lo puoi usare come vivavoce nell’auto. È dotato di un ingresso AUX da 3,5 mm e in confezione trovi il suo jack che puoi attaccare e staccare all’occorrenza.

Inoltre ha una batteria ricaricabile che è in grado di durare per 16 ore con una sola ricarica. Questo ti permette di portartelo in giro senza problemi. Lo colleghi al tuo smartphone e puoi effettuare chiamate e rispondere premendo l’apposito pulsante posto al centro. Ma ovviamente lo puoi collegare anche a un tablet o un portatile sprovvisto di connessione Bluetooth.

Insomma con una spesa davvero ridicola oggi fai un colpaccio. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo ricevitore Bluetooth Mohard a soli 13,59 euro, invece che 21,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

