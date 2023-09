Ricevitore Bluetooth con doppia connessione e vivavoce a 14€

La tua auto o il tuo stereo non sono dotati di connessione wireless? Nessun problema, oggi puoi risolvere in un attimo e con una spesa davvero ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il ricevitore Bluetooth Mohard a soli 14,44 euro, invece che 18,99 euro.

Come puoi vedere già il prezzo originale non è altissimo ma con questo ulteriore sconto del 24% è da prendere al volo. Con questo piccolo gadget potrai far diventare quasi ogni dispositivo che non ha una connessione Bluetooth in uno che la possiede. È semplicissimo da utilizzare e a molte funzioni interessanti.

Ricevitore Bluetooth compatto, semplice e versatile

Queste 3 caratteristiche sono probabilmente quelle che rendono questo piccolo gadget un ottimo acquisto, oltre al prezzo ovviamente molto basso. Infatti per poterlo utilizzare non serve nient’altro che inserirlo nel dispositivo che vuoi rendere wireless e il gioco è fatto. Puoi utilizzare l’adattatore Jack da 3,5 mm, il cavo audio da 3,5 mm oppure il cavetto USB.

Grazie a una piccola batteria interna può durare fino a 16 ore con una sola ricarica e torna al 100% in appena 2,5 ore. La connessione è stabile e garantisce una latenza bassissima. E poi è dotato di un microfono incorporato che ti permette di fare chiamate in vivavoce. Ad esempio quando sei in macchina e arriva una telefonata, tocchi il pulsante al centro e puoi rispondere senza distrarti alla guida.

Davvero fantastico e oggi a un prezzo ridicolo. Dunque non aspettare troppo perché la promozione ha un tempo limitato. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo ricevitore Bluetooth Mohard a soli 14,44 euro, invece che 18,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.