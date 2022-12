Ricariche PSN in offerta su Amazon: sconti sui tagli da 50 e 20 euro

Grande festa su Amazon per tutti gli appassionati di videogiochi dato che le ricariche PSN da 50 e 20 euro sono disponibili con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

Questo significa che spendendo soltanto 45 euro avrai la possibilità di averne 50 da spendere come vuoi sul PlayStation Store per acquistare giochi, contenuti aggiuntivi, abbonamenti e molto altro ancora.

In alternativa, puoi averne 18 spendendo 20. Naturalmente, ricorda che i buoni sono accumulabili quindi acquistandone diversi puoi avere uno sconto sempre maggiore su una quantità importante di denaro virtuale.

Ricariche PSN in sconto su Amazon: un’occasione da non perdere

Parliamo di un’occasione da non perdere perché è molto raro che le ricariche del PSN vadano in sconto su Amazon. Questo ti permetterà quindi di avere del credito con cui farti un regalo di Natale in ritardo sfruttando i numerosi sconti dei saldi di gennaio che sono già attivi sul PlayStation Store.

Le offerte riguardano giochi per la tua console, contenuti aggiuntivi, abbonamenti al PlayStation Plus e molto altro ancora.

Una volta effettuato l’acquisto riceverai il codice e le istruzioni per riscattare la ricarica direttamente all’indirizzo email collegato al tuo account Amazon. Non dovrai far altro che seguire le indicazioni per iniziare subito a fare shopping direttamente dalla tua console PS4 o PS5.

