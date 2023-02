Respira l'aria pulita con il purificatore compatto by Xiaomi a soli 100€

Non c’è niente di meglio che respirare l’aria pulita e fresca, sapendo di essere liberi da particelle invisibili che fanno male all’organismo. Oggi puoi avere tutto questo spendendo molto meno. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact a soli 100,13 euro, anziché 149,99 euro.

Questo sconto del 33% porta il prezzo molto vicino al minimo storico per cui è un vero affare. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. I purificatore d’aria Xiaomi riesce in poco tempo a rendere l’aria di casa pulita e leggera, e poi è super compatto.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact: respira a pieni polmoni

Grazie alle sue dimensioni compatte puoi mettere Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact in qualsiasi posto. Nel bagno, in cucina o nella camera da letto. Lo puoi appoggiare su una scrivania o sul comodino perché occupa davvero pochissimo spazio. Nonostante le sue esigue dimensioni però ha offre delle ottime prestazioni.

Riesce a intrappolare il 99,97% delle particelle di 0,3 micron. In pratica filtra ciò che è invisibile ma che danneggia le vie respiratorie e quindi l’organismo. Ha un filtro 3 in 1 che garantisce la massima efficienza anche dopo diverso tempo di utilizzo. Puoi controllarlo con l’app Mi Home di Xiaomi anche mentre sei fuori casa. E hai la possibilità di monitorare la qualità dell’aria in tempo reale guardando il colore della luce sulla parte superiore.

Questa non è assolutamente un offerta da perdere. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact a soli 100,13 euro, anziché 149,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.