Resident Evil Village Gold Edition: gran prezzo con gli sconti di Primavera

Nell’ultimo giorno di Offerte di Primavera di Amazon puoi acquistare Resident Evil Village Gold Edition per PS5 a 39,49 euro invece di 49,99 euro.

Con spedizione Prime potrai ricevere il gioco già nella giornata di domani pronto a farti vivere un’esperienza di azione e horror in un universo ricco di misteri e pericoli.

Resident Evil Village Gold Edition: l'horror in offerta

Resident Evil Village è l’ottavo capitolo della celebre serie di survival horror, che segue le vicende di Ethan Winters e sua moglie Mia, trasferitisi in un remoto villaggio europeo dopo gli eventi di Resident Evil 7. Qui, dovranno affrontare nuove minacce, come il terribile conte Dimitrescu e i suoi seguaci, i lupi mannari e le streghe. Il gioco offre una visuale in prima persona che aumenta il senso di immersione e di paura, oltre a una modalità online chiamata Resident Evil Re:Verse2.

La Gold Edition include il gioco base, l’espansione dei Winters, il pacchetto Trauma e la modalità VR per PlayStation VR22. L’espansione dei Winters è un contenuto aggiuntivo che riprende la storia della famiglia Winters 16 anni dopo gli eventi di Resident Evil Village, seguendo le avventure di Rose Winters, la figlia di Ethan, dotata di poteri terrificanti.

Il pacchetto Trauma è un DLC che include nuove armi, oggetti e costumi per il gioco. Infine, la modalità VR è un DLC gratuito che permette di giocare a Resident Evil Village in realtà virtuale con PlayStation VR2.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista Resident Evil Village Gold Edition per PS5 a soli 39,49 euro prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.