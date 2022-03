Resident Evil torna su PS5 e Xbox Series X/S con tre amati capitoli!

La saga di Resident Evil torna su PS5 e Xbox Series X/S quest'anno in versione next-gen: Capcom ha infatti annunciato che Resident Evil 2, 3 e 7 debutteranno sulle console di ultima generazione con delle versioni proprietarie, che includeranno il supporto al ray tracing, frame rate elevato e audio 3D. Nel caso di PlayStation 5, tutti e tre i titoli disporranno del supporto DualSense per feedback aptico e grilletti adattivi.

L'ulteriore buona notizia è che i giocatori che hanno già acquistato Resident Evil 2, 3 e 7 su PlayStation 4 e Xbox One potranno fare l'upgrade gratuito alle edizioni PS5 e Xbox Series X/S. Per quanto riguarda il PC, invece, ci sarà una patch di aggiornamento per godere di tutte le migliorie previste da queste versioni.

Il ritorno di Resident Evil su PS5 e Xbox Series X/S

Di seguito, una descrizione dei tre giochi da comunicato stampa del distributore:

“A proposito di Resident Evil 2 Basato sul capolavoro originale che ha definito il genere, Resident Evil 2 è stato completamente ricostruito da zero per un'esperienza narrativa più profonda. Utilizzando il RE Engine di Capcom, questa rivisitazione di Resident Evil 2 offre una nuova versione della classica saga survival horror con una grafica incredibilmente realistica, un audio coinvolgente da mozzare il fiato, una nuova visuale sopra la spalla e controlli modernizzati oltre alle modalità di gameplay del gioco originale A proposito di Resident Evil 3 Resident Evil 3 racconta la storia di Jill Valentine, membro S.T.A.R.S., mentre fugge da una fatiscente Raccoon City e dall'implacabile Nemesis. Il RE Engine di Capcom combina immagini fotorealistiche e uno schema di controllo modernizzato con l'intenso combattimento della serie e con la risoluzione di enigmi, per offrire agli appassionati il capitolo finale, ricco di azione, del crollo di Raccoon City. A proposito di Resident Evil 7 biohazard Resident Evil 7 biohazard ha stabilito un nuovo corso per la serie di Resident Evil quando è stato pubblicato, sfruttando le sue radici e aprendo le porte a un'esperienza horror davvero terrificante. Tramite il nuovo passaggio alla visuale in prima persona e a uno stile fotorealistico basato sul RE Engine di Capcom, Resident Evil 7 biohazard offre un livello di immersione senza precedenti per il genere horror.“

Non è ancora chiaro quando i tre giochi saranno disponibili nelle versioni PS5 e Xbox Series X/S. Si spera di avere maggiori informazioni nelle prossime settimane.