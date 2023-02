Resident Evil 4 Remake: guarda il nuovo trailer e PRENOTA ORA la Steelbook

In occasione dell’ultimo State of Play, Capcom ha presentato un nuovo trailer del remake di Resident Evil 4 che ti offre un assaggio di Leon S. Kennedy mentre è impegnato nell’esplorazione di nuovi ambienti, nello scontro con Jack Krauser e molto altro ancora.

Arriva dunque il momento perfetto per non perdere l’occasione per prenotare la fantastica Steelbook Edition su Amazon prodotta in quantità limitata allo stesso prezzo della versione normale. Puoi scegliere la versione che preferisci tra PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Resident Evil 4: il remake di un gioco amatissimo

Resident Evil 4 è il remake dell’omonimo capolavoro uscito originariamente su Nintendo GameCube e poi anche su tutte le altre piattaforme.

L’avventura è incentrata su Leon e Ashley che, in fuga da un piccolo villaggio europeo schiavo di Las Plagas, devono affrontare numerosi pericoli ed esplorare molteplici ambienti controllati dal culto di Los Illuminados.

L’obiettivo della produzione è quello di mantenere l’essenza del gioco originale introducendo tuttavia un gameplay più moderno, una trama riconcepita e una veste grafica vivida e dettagliata.

Il lancio del gioco è previsto il 24 marzo 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Sei ancora in tempo per prenotare la tua copia su Amazon.

