Resident Evil 4 Remake: CLAMOROSO, è già in offerta su Amazon

Resident Evil 4 Remake è un survival horror che ti metterà nei panni di Leon S. Kennedy, un agente speciale inviato in Spagna per salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti, rapita da una misteriosa setta. Lungo il tuo percorso dovrai affrontare orde di nemici infetti da un parassita chiamato Las Plagas, che li rende aggressivi e violenti. Dovrai usare le tue abilità di combattimento e le tue armi per sopravvivere e scoprire la verità dietro questo complotto.

Il gioco è pensato per offrirti un’esperienza immersiva e intensa, grazie alla possibilità di mirare liberamente con le armi, senza essere bloccato sul posto come nel gioco originale. Inoltre potrai interagire con l’ambiente in modi diversi, spostando oggetti, aprendo porte o distruggendo barili. Il gioco supporta anche il ray tracing, il motion blur, la profondità di campo e l’aberrazione cromatica, oltre a offrire capelli di qualità superiore per i personaggi. Il gioco gira a 60 fps sia in modalità Risoluzione che in modalità Performance su PS5, garantendoti una fluidità ottimale.

