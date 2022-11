Rendi il tuo gaming TOP con questo mouse con sensore HERO 25K

Vuoi migliorare il tuo ranking in modo da diventare un giocatore professionista e dare sempre il meglio di te nelle partite? Allora questo Mouse Gaming G502 K/DA di Logitech è proprio quello che ti serve.

Su Amazon lo puoi acquistare allo straordinario prezzo di 66,99€ con un immediato sconto del 28% che ti assicura un risparmio di oltre €25. Non farti scappare questa straordinaria occasione e completa subito l’acquisto.

Ricordati di attivare un abbonamento Prime sul tuo account Amazon per poter usufruire in qualsiasi momento di spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Sali di livello e migliora le tue statistiche con questo mouse ad alte prestazioni

Se sei un giocatore incallito di moba competitivi allora sai come me che avere i tasti per le tue skills a portata di mano è veramente una manna dal cielo. Adesso grazie a questo Mouse Gaming G502 di Logitech avrai tutto a portata di mano, dal momento che vanta ben 11 pulsanti programmabili, non male vero? A rendere questo dispositivo perfetto è anche la possibilità di regolarne il peso grazie hai 5 pesi rimovibili che troverai nella parte inferiore del mouse nello scompartimento apposito.

Potrai personalizzare la sua velocità in qualsiasi momento tramite software “G Hub” che ti permette una variazione che va da 100 a ben 25600 DPI senza nessun problema di smoothing.

Naturalmente questo mouse non poteva non essere RGB, in modo da regalarti comunque una postazione epica anche perché devi sapere che questo dispositivo fa parte dell’attrezzatura ufficiale di Logitech creata appositamente per League of Legend. Infatti il nome del mouse K/DA si riferisce proprio al gruppo musicale virtuale composto da quattro famosissimi personaggi di LOL.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito questo Mouse Gaming G502 K/DA di Logitech allo straordinario prezzo di 66,99€ grazie alla promozione del 28%. Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.