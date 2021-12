Regalone da parte di Amazon: questo Realme 8 in super PROMO

Se sei alla ricerca di uno smartphone lascia stare i nuovi marchi e punta alla stella nascente di Realme. Ovviamente questo brand non è ai suoi arbori ma ultimamente sta sfornando delle vere e proprie chicche! Pensa un po', grazie alla promozione in corso su Amazon hai l'occasione ti portarti a casa una bomba di telefono a soli 199,00€. Infatti il ribasso del 23% fa splendere di luce propria questo modello che non potrai che amare.

Di quale stiamo parlando? Ovviamente di Realme 8 e lo puoi acquistare anche con finanziamento a Tasso Zero quindi cosa aspetti? Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia specialmente se sei Prime.

Realme 8: tutti i segreti di questa bomba di smartphone

Già la sua colorazione ti rapisce a primo acchito mediante un rivestimento speciale che lo fa brillare dei colori dell'arcobaleno, se poi ci metti una scheda tecnica completa non puoi che rimanerne entusiasta. Questo smartphone, infatti, vanta al suo interno di tutto e di più per farti godere di un'esperienza PRO a prezzo pazzesco!

In particolar modo già dal display ti accorgi della qualità visto e considerato che monta un pannello AMOLED con 6,4 pollici di ampiezza e una risoluzione avanzata. In questo modo applicazioni e video in streaming non ti celano alcun dettaglio. Sai cos'è più interessante? Il fatto che lo puoi sfruttare anche per il gaming mobile attraverso il processore MediaTek Helio studiato appositamente. Gli 8 GB di RAM e i 128 GB di memoria non possono che accompagnare in grande stile.

Neanche la fotocamera ti delude dal momento che è una quad camera con tanto di sensore da 64 megapixel e Intelligenza Artificiale. Della batteria, infine, ne riparliamo un altro giorno o scopri tu stesso di cosa è capace.

Non fartelo scappare perché Realme 8 è un vero affare su Amazon, acquistalo con soli 199,00€. Per pagarlo mediante finanziamento scegli semplicemente “Cofidis” tra le varie modalità.