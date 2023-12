Regalo LAST MINUTE? Questo è il miglior iPhone da comprare per Natale

Se siete alla ricerca di un regalo “last minute” per Natale e volete comprare un melafonino di Apple senza spender troppo ma non rinunciando alle caratteristiche di ultima generazione, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che, al costo di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon, rappresenta una soluzione eccellente per tutti gli utilizzi. Certo, lo riceverete dopo il 27, ma per godere di un risparmio altissimo sul valore di listino, questo è un compromesso accettabile. Il modello in questione è quello in colorazione “midnight” con 128 GB di memoria interna al seguito. Correte a prenderlo, non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili o quanto durerà ancora la promozione dedicata.

iPhone 14 (128 GB): ecco perché comprarlo

L’iPhone 14 è un vero gioiello di tecnologia; dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e ha ben 128 GB di storage interno e ci sono due fotocamere di punta sulla back cover, entrambe da 12 megapixel. Non manca poi un ottimo display OLED Retina da 6,1″ super risoluto con cornici sottili e notch per i sensori. La batteria è eccellente e permette di avere un’autonomia di un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica; si ricarica mediante cavo Lightning, via wireless o tramite MagSafe. Prestazioni al top, sia sul fronte foto e video che nell’uso social o nel gaming, questo è un gadget perfetto per tutti.

È piccolo e maneggevole e si tiene benissimo in mano; comodo da impugnare, leggero con il suo peso di soli 170 grammi e con un frame in alluminio che dona un look premium e dona al device una robustezza senza eguali. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di 749,00€; non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.