Regali di Natale TECH di ottima marca a meno di 30€: 5 idee infallibili

Un bel regalo di Natale tech di marca a prezzo piccolissimo su Amazon. Dai un’occhiata a queste 5 idee a meno di 30€, le prendi tutte con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Echo Dot di quinta generazione è uno smart speaker eccezionale con il supporto all’assistente vocale Alexa. Usa la voce per ottenere qualsiasi informazione ti serva, ma anche per gestire la casa smart. Abbina dispositivi e periferiche, ma non solo. Il nuovo modello, quello in sconto, integra un termometro ambientale: puoi sapere in qualsiasi momento il livello di temperature della stanza. Prendilo adesso a 29,99€ appena invece di 59,99€ (sconto 50%).

Il Sony SRS-XB13 con Extra Bass è uno speaker audio wireless portatile di altissima qualità. Bello, super comodo e dotato di ottima autonomia energetica, puoi utilizzarlo praticamente ovunque grazie al funzionamento assolutamente senza fili. Collegalo in Bluetooth al tuo smartphone, tablet, PC o TV senza alcun problema. Portalo adesso a casa a 29,99€ appena invece di 60€ (sconto 50%).

Il terzo prodotto è il celeberrimo Fire TV Stick Lite. Un sistema di smart TV super avanzato, che puoi collegare a qualsiasi televisione o schermo abbia un ingresso HDMI. In un attimo, avrai a disposizione un mondo di intrattenimento a disposizione. Una marea di applicazioni, disponibili tutte all’interno dello store ufficiale. Netflix, DAZN, Discovery+, Disney+, PlutoTV, Spotify e non solo. In più, hai l’assistente vocale Alexa a portata di telecomando e non solo: grazie alla connessione Bluetooth potrai collegare senza alcun problema tastiere, soundbar, controller, mouse e non solo. Un dispositivo geniale per portare a nuova vita la tua vecchia televisione. Prendilo adesso a 29,99€ appena.

Ancora, il nuovo Chromecast con Google TV è perfetto per trasformare la tua TV. Interfaccia utente super semplice e completa, praticissimo telecomando per la gestione dei tuoi contenuti e l’accesso super rapido (basta premere un tasto) all’interazione con l’assistente vocale di Google. In gran sconto, puoi portarlo a casa a 29,99€ appena.

Per finire, la celeberrima tastiera Bluetooth Logitech K380. Feedback eccezionale in digitazione, dimensioni super compatte ed elevata qualità. Puoi utilizzarla senza alcun problema in abbinata a smartphone, tablet e PC. Design gradevolissimo, mini prezzo su Amazon grazie allo sconto del 54%: prendilo adesso a 26,99€ appena.

Visto che eccezionali regali tech di marca puoi portare a casa a meno di 30€ da Amazon? Sceglili adesso finche sono in promozione. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

