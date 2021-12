Regalati una smart TV LG: con 55 pollici sei al cinema

Dopo aver parlato di tanti regali da fare agli altri è arrivata finalmente l'ora di pensare a te stesso. In che modo se non regalandoti un perfetto televisore. Dai, diciamocela tutta, quelle volte che ti metti sul divano a rilassarti ti meriti di avere una visione perfetta perché in fin dei conti o una cosa la si fa bene o non la si fa proprio. Per questo motivo voglio farti sapere che hai davanti gli occhi di acquistare una smart TV LG a soli 499,00€ su Amazon. Il ribasso non è molto elevato ma ti incentiva a premere finalmente su quel “acquista ora” soprattutto perché puoi pagare anche con finanziamento a Tasso Zero con Cofidis.

Le spedizioni avvengono in un paio di giorni e senza costi aggiuntivi quindi non perdere l'occasione.

Smart TV LG: tutto quello che devi sapere

Il modello che ti sto presentando è il 55UP77006LB. Cosa ti mette a disposizione? Di tutto e di più.

Anzitutto ti rammento che ha un pannello LED da 55 pollici che però viene adornato da ogni genere di tecnologia. Infatti ogni dettaglio sembrerà così realistico da farti immergere al 100% in ciò che stai guardando. Tant'è vero che la risoluzione è una UHD 4K e che non manca all'appello un processore Quad Core 4K.

Per non farti mancare nulla ci sono Amazon Alexa e Google Assistant integrati, una modalità gaming se vuoi utilizzarla anche con console e un sistema WebOS 6.0 dove trovi tutte le applicazioni che ami.

Acquista subito questa smart TV LG su Amazon a soli 499,90€ per goderti un'esperienza unica. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.