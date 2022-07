Redmi Watch 2 Lite, smartwatch bello e completo a prezzo MINI (59€)

Non è necessario spendere svariate centinaia di euro per mettere le mani su uno smartwatch bello e completo, non quando l’ottimo e versatile Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre.

Infatti, ad appena 59€, il wearable del colosso cinese saprà soddisfare tutte le tue esigenze e offrirti la possibilità di tenere sempre sotto controllo i parametri vitali più importanti, le notifiche in arrivo sul telefono e gli allenamenti in palestra.

Non perdere questa offerta di eBay per il buon Redmi Watch 2 Lite: affare d’oro

Dotato di un design minimal ma piacevole con una cassa leggermente squadrata con un bel display da 1.55 pollici a colori e con una buona luminosità, il fitness tracker di Xiaomi è uno dei pochi che in questa fascia di prezzo dispone del modulo GPS indipendente. Inoltre, il sensore HR è in grado di registrare costantemente il tuo battito cardiaco a riposo e sotto sforzo.

Resistente all’acqua e quindi perfetto da indossare anche in piscina, lo smartwatch è in grado di registrare le informazioni fisiche più importanti relative a più di 100 modalità di allenamento; appena lo allacci al polso si trasforma in un coach virtuale in tutto e per tutto. Nonostante il prezzo economico la batteria garantisce fino a 10 giorni di autonomia.

A un prezzo micro hai la possibilità di ricevere a casa uno smartwatch che saprà soddisfare tutte le tue esigenze senza alcun problema. Se lo metti subito nel carrello lo paghi al prezzo più conveniente di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.