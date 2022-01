Redmi: un nuovo device sfiderà i top di gamma Xiaomi

Il produttore cinese Redmi sta per svelare sul mercato europeo la sua ultima serie di midrange, la gamma Note 11. In Cina sta andando molto bene e sta vendendo “come il pane”. Per chi non lo sapesse, la società ha recentemente annunciato che dall'inizio della serie Redmi Note nel 2014, questa line-up ha venduto oltre 240 milioni di smartphone, il che è incredibile. Tuttavia, l'azienda non sembra voler interrompere il suo sviluppo. Oggi, il famoso blogger tecnologico cinese @DCS ha rivelato i dettagli di uno smartphone Redmi senza nome prossimo al debutto.

Cosa sappiamo del misterioso Redmi all'orizzonte?

Secondo l'insider, molti smartphone Xiaomi quest'anno avranno un design simile. Afferma inoltre che il modulo fotocamera del prossimo smartphone dispositivo di Redmi sarà uguale, in tutto e per tutto, a quello dello Xiaomi 12. Questo device Redmi è dotato di un display LCD a foro singolo centrale e del classico sensore di impronte digitali laterale.

Sebbene questo smartphone possa essere un prodotto di punta, molto probabilmente sarà un telefono di fascia media. Questo perché si dice che sia dotato di un display LCD. Tuttavia, altri aspetti di questo smartphone sembrano avere caratteristiche premium.

Il leak di @DCS rivela anche che questo nuovo terminale Redmi supporterà un pannello FHD+ avente uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz. Arriverà anche con un unico foro centrale e un telaio centrale ad angolo retto. Il chip sarà un processore Snapdragon con modem 5G e questo dispositivo verrà fornito con una batteria da 5000 mAh che supporta una ricarica super veloce da 67 W.

Redmi utilizza solitamente lo schermo LCD per le sue serie di fascia media come la serie Note e quella low-budget. Prendiamo come esempio il Note 10 Pro rilasciato nella prima metà dello scorso anno. Questo midrange utilizza un'unità LCD ad alta frequenza di aggiornamento con una dimensione dello schermo di 6,6 pollici. L'azienda considera questo display uno “schermo LCD di punta“: supporta la regolazione della velocità variabile a 6 velocità, inclusi 30Hz, 48Hz, 50Hz, 60Hz, 90Hz e 120Hz. Non di meno, dispone anche di un totale di frame rate a 6 velocità, che si adatta in modo intelligente ai diversi scenari di utilizzo e permette di risparmiare energia.

Tuttavia, la serie Redmi Note 11 è leggermente diversa. Nonostante il fatto che l'intera serie utilizzi chip Dimensity di fascia media, i modelli Pro sono dotati di display OLED di punta. Solo il normale Note 11 vanilla vanta uno schermo LCD. Dopo quasi un anno, sta per arrivare un nuovo mediogamma top con schermo LCD: siamo curiosi di saperne di più. Restate connessi.