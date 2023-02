Realme produrrà uno smartphone in collaborazione con Coca-Coca

Alla fine i rumor circolati in rete nelle scorse settimane si sono dimostrati corretti: Coca-Cola produrrà per la prima volta un suo smartphone. È realizzato in collaborazione con l’acclamato brand realme e verrà presentato durante un evento che si terrà il prossimo 10 febbraio.

Che qualcosa bollisse in pentola lo avevamo scoperto grazie al noto tipster IceUniverse, che aveva pubblicato il presunto leak del ‘Cola Phone‘ alcuni giorni fa. All’epoca non c’era ancora nulla di ufficiale, fatta eccezione per un account Twitter ‘ufficioso’ dedicato proprio al misterioso progetto. Nessun post, ma tanti follow alle pagine di alcuni dei più importanti produttori di smartphone, tra cui proprio realme e Xiaomi.

Poi realme ha svuotato il sacco, annunciando di aver lavorato in gran segreto ad uno smartphone realizzato in collaborazione con Coca-Cola. Il teaser dell’evento di presentazione, che si terrà il prossimo 10 febbraio, ha anche svelato il render ufficiale del telefono. Lo riconoscete? È una versione ribrandizzata e impreziosita del Realme 10 Pro 5G, uno smartphone Android uscito recentemente che si è distinto per la sua ottima versatilità e per un prezzo decisamente interessante.

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0 — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2023

Il Realme 10 è un ottimo telefono (e oggi è in forte sconto)

Non sappiamo se il Realme X Coca-Cola uscirà anche in Italia, ma tutti gli indizi fanno pensare ad una release limitata esclusivamente al mercato indiano. La buona notizia è che puoi comunque acquistare il Realme 10 ‘classico’ e se stai cercando un telefono completo e affidabile con un prezzo iper-aggressivo, noi te lo consigliamo vivamente.

Il Realme 10 è uno smartphone Android con una scheda tecnica completa e interessante. Ha un display touchscreen da 6.4 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel. Il suo SoC Snapdragon 695 Qualcomm garantisce prestazioni veloci, anche quando si riproducono applicazioni impegnative, mentre il sensore principale da 50MP consente di scattare foto di alta qualità e registrare video in risoluzione FHD. Anche l’occhio vuole la sua parte e noi ci sentiamo di dire che nella colorazione Rush Black il Realme 10 dà il meglio di sé, presentandosi come uno smartphone dal look accattivante. Oggi può essere tuo a 261€, non fartelo scappare.

