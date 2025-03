Redmi Note 14 Pro plus 5G: -15% di sconto con questo codice

In cerca di un nuovo smartphone di fascia media? Se vuoi risparmiare qualche soldo e portarti a casa un dispositivo completo, efficiente e performante, allora senti qui. Su eBay puoi trovare il Redmi Note 14 Pro Plus 5G scontato del -15%, solo se utilizzi il codice sconto BRAND25. Si tratta di uno smartphone di fascia media-alta prodotto da Xiaomi, da 6.67 pollici, con processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, che supporta funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale. La RAM è da 12 GB, mentre la memoria interna da 512 GB. Quanto costa? Solitamente 429 euro, ma utilizzando il codice BRAND25 lo pagherai 364.65 euro.

Le caratteristiche di Redmi Note 14 Pro Plus 5G

Questo Redmi Note 14 Pro Plus 5G in sconto è dotato di un display AMOLED con risoluzione 1220 x 2712 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, con HDR10+ e Dolby Vision. Questo garantisce immagini nitide e una fluidità notevole nell’interazione con l’interfaccia e nella fruizione di contenuti multimediali.

La fotocamera principale è da 200 MP con apertura f/1.7, supportata da un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La selfie camera è da 20 MP. Le connessioni includono 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C.

L’ideale per guardare video e giocare, scattare ottime foto, inoltre, la batteria e la ricarica rapida lo rendono adatto per un uso prolungato. In generale, è un dispositivo pensato per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, con un’attenzione particolare alla multimedialità e alla fotografia.