Redmi Note 14 Pro (12/512GB) a 80€ in MENO è un best buy assoluto

Se vuoi acquistare uno smartphone ma non sei intenzionato a spendere cifre esorbitanti dai un’occhiata a questa ottima promozione che ti stiamo per segnalare. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Redmi Note 14 Pro a soli 269,10 euro, anziché 349,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE25 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale di Xiaomi e ti renderai conto che è quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque su quel prezzo c’è uno sconto di oltre 80 euro, ragion per cui è da prendere al volo. A questa cifra è indubbiamente un best buy.

Redmi Note 14 Pro: piccola spesa per un grande risultato

Nonostante Redmi Note 14 Pro sia pensato per gli utenti che non vogliono fare spese folli si presenta con delle ottime caratteristiche che non deludono affatto. Innanzitutto questa è la versione più performante con ben 12 GB di RAM che sostengono il potente processore Helio G100-Ultra. E gode di 512 GB di memoria interna che potrai espandere con una scheda microSD fino a 1 TB.

Ha un peso di soli 180 grammi per uno spessore di 8,24 mm e un generoso display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Ha una bassa emissione di luce blu ed è protetto da un Corning Gorilla Glass Victus 3. Potrai scattare foto spettacolare grazie a un sensore principale da 200 MP dotato di ultra-grandangolare da 8 MP. Inoltre possiede una batteria da 5500 mAh con la ricarica rapida da 45 W.

Per il prezzo con cui lo potrai avere oggi è indubbiamente uno dei migliori acquisti nella categoria smartphone. Quindi non fartelo scappare. Vai all’istante su eBay e acquista il tuo Redmi Note 14 Pro a soli 269,10 euro, anziché 349,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.