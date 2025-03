Redmi Note 14 5G da 256GB: camera da 108MP e chip Dimensity 7025-Ultra (-30%)

Oggi per avere uno smartphone dalle ottime prestazioni non serve spendere un’esagerazione. Ti segnaliamo un’offerta che puoi trovare solo su eBay e che ti consente di mettere nel tuo carrello Redmi Note 14 5G da 256 GB a soli 208,90 euro, invece che 299,90 euro.

Siamo quindi di fronte uno sconto del 30% circa che ti permette di risparmiare la bellezza di 82 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti questa offerta ti permette di pagare in comode rate da 69,63 euro a interessi zero con Klarna. Un’occasione da non perdere assolutamente ma devi essere veloce perché le unità disponibili sono poche.

Redmi Note 14 5G è il re degli entry level

Entry level non vuol dire per forza scarsa qualità e sicuramente Redmi Note 14 5G ne è una prova tangibile. Nonostante il suo basso costo troverai a bordo il potente processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra supportato in questa versione da 8 GB di RAM che garantiscono prestazioni eccellenti. E come memoria interna ci saranno ben 256 GB che potrai anche aumentare fino a 1 TB con una scheda microSD.

Spettacolare anche la fotocamera tripla con sensore principale da 108 MP, stabilizzatore ottica dell’immagine, ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 20 MP. È dotato di un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento veloce fino a 120 Hz e luminosità massima da 1200 nits. Potrai stare tranquillo per tutto il giorno e oltre grazie alla batteria da 5110 mAh che gode anche di una ricarica rapida da 45 W. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP64.

Insomma uno smartphone di ottima qualità a un prezzo decisamente basso. Dunque non perdere una delle migliori occasioni di oggi. Vai subito su eBay e acquista il tuo Redmi Note 14 5G da 256 GB a soli 208,90 euro, invece che 299,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.