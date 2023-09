Redmi Note 13: tutto quello che sappiamo sui nuovi midrange di Xiaomi

In queste ore apprendiamo nuovi interessanti dettagli su quella che sarà la prossima gamma di smartphone di fascia media di Xiaomi. Si chiamerà Redmi Note 13 e comprenderà ben cinque modelli; i dispositivi sono già stati avvistati presso numerose piattaforme di certificazione in Asia ma adesso, grazie al rapporto di Xiaomiui, scopriamo maggiori dettagli sui terminali in arrivo.

Redmi Note 13: tutti i dettagli sulla serie in arrivo

Partiamo dal modello base: Redmi Note 13 sarà presentato in due varianti, una con modem 4G e una con il 4G e l’NFC sotto la scocca, utile per fare i pagamenti contactless. La prima ha il nome in codice “Sapphire”, la seconda invece, “Sapphiren”. I due terminali avranno il SoC di Qualcomm, ma è presto per capire quale chipset troveremo all’interno.

Ci sarà anche un’iterazione speciale con il modem 5G che ha il nome in codice “Gold”; disporrà di una soluzione di MediaTek e ci saranno ben tre sensori sulla back cover: snapper principale, ultrawide e macro. La main camera tuttavia, potrebbe essere o 50, o da 64 o da 108 megapixel. Secondo recenti rumors, una variante di questo device verrà annunciata con il moniker di POCO.

Non mancherà poi un Redmi Note 13 Pro 5G avente nome in codice “Zircon”; presenterà un chip MediaTek e avrà un sensore principale Samsung ISOCELL HP3 da 200 Megapixel, coadiuvato da una lente ultrawide e da una macro. La selfiecam invece, sarà da 16 Mpx. Il Pro+ sarà molto simile ma su questo modello non sappiamo nulla. Dulcis in fundo, vedremo un Redmi Note 13 Turbo (al momento ha il nome in codice “Garnet” e avrà una configurazione simile a quella del modello Pro ma vanterà la presenza di un chipset Snapdragon di Qualcomm. Tutta la serie arriverà con Android 13 e skin MIUI 14.

