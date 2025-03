Redmi Note 13 Pro 5G è in vendita al PREZZO GIUSTO su eBay: APPENA 219€

Inutile girarci intorno: se il tuo fine ultimo è quello di spendere poco in ambito mobile per raggiungere il massimo risultato possibile, la scelta giusta da fare quest’oggi è il mid-range Redmi Note 13 Pro 5G.

Infatti, inserendo il codice coupon esclusivo “BRAND25” in fase di acquisto, il prezzo finale del mid-range a marchio Redmi crolla ad appena 219€; è senza ombra di dubbio l’occasione perfetta per puntare all’acquisto di un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze.

Appena 219€ su eBay per Redmi Note 13 Pro 5G con il coupon esclusivo “BRAND25”

Lo smartphone Android a marchio Redmi si presenta con un design dal sapore premium, con un telaio ultra resistente e con certificazione IP54 contro gli schizzi d’acqua e la polvere; inoltre, grazie alla tecnologia Wet Touch, il display del device riconosce senza alcun problema la tua impronte consentendoti di sbloccarlo anche con le mani bagnate.

Frontalmente trova posto il bellissimo pannello AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con frequenza di aggiornamento a 120Hz e profondità cromatica a 12 bit; aspettati grandi cose da questo display, sia per quanto riguarda la fedeltà dei colori che la fluidità di utilizzo in ogni tipologia di contesto.

Sotto il cofano il buono e caro processore octa-core Snapdragon 7s Gen 2 è accompagnato da 8 GB di RAM, mentre la batteria da 5100 mAh può sempre fare affidamento alla tecnologia di ricarica rapida a 67 W offrendoti ore e ore di autonomia aggiuntiva anche dopo pochissimi minuti di ricarica.

Per quanto riguarda il comparto fotografico Redmi Note 13 Pro 5G prende lezioni da nessuno: il sensore principale da 200 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) è pronto a sorprenderti con scatti luminosi e a dettagli elevatissimi in ogni momento, mentre la doppia stabilizzazione (OIS + EIS) ti permette di registrare video stabili anche in movimento.

Insomma, mettendo sul piatto la cifra di appena 219€ puoi finalmente acquistare un mid-range ricco di funzionalità e affidabile sotto tutti i punti di vista; sfrutta immediatamente questa promozione di eBay inserendo il codice coupon “BRAND25” prima di completare l’acquisto.