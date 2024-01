Redmi Note 13 5G subito in offerta su Amazon: a QUESTO PREZZO è ottimo

Il nuovo Redmi Note 13 5G è protagonista di una nuova offerta Amazon che garantisce un risparmio extra rispetto al prezzo di lancio. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 249 euro invece di 279 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. L’offerta è disponibile premendo su uno dei box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile solo in alcune colorazioni.

Redmi Note 13 5G: a questo prezzo su Amazon è un ottimo acquisto

Il Redmi Note 13 5G è dotato del potente SoC MediaTek Dimensity 6080 che viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. C’è anche un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.