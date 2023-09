Redmi Note 12S costa una SCIOCCHEZZA su Amazon: tuo ad appena 190€

Oggi ti bastano appena 190€ per acquistare un signor smartphone di fascia economica, Redmi Note 12S, merito di una sconvolgente offerta di Amazon. A un prezzo super conveniente e alla portata di tutti, il device a marchio Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane: è perfetto per telefonare, ascoltare la musica, navigare in rete, chattare sui social, guardare video ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Sottile, leggero e realizzato con un design giovanile, il device ruota attorno a una scheda tecnica ben bilanciata e appositamente ottimizzata per accompagnarti lungo un utilizzo quotidiano senza alcun problema.

Redmi Note 12S costa pochissimo su Amazon: acquistalo subito per risparmiare

Lo smartphone del colosso cinese monta un bellissimo pannello AMOLED ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90Hz per animazioni sempre fluidissime, mentre sotto il cofano trova posto una mega batteria da 5000 mAh e addirittura un sistema audio con due speaker stereo per ascoltare tutta la musica che vuoi.

Come se non bastasse Redmi Note 12S ha a disposizione un modulo fotografico multiplo davvero sorprendente, senza ombra di dubbio merito del sensore principale da ben 108MP per foto e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Redmi Note 12S è la prova vivente che, quando realizzato con criterio e avendo cura dell’esperienza utente, anche uno smartphone molto economico è in grado di portare a termine i task quotidiani senza compromessi o scorciatoie. Metti subito nel carrello lo smartphone a marchio Redmi oggi che costa appena 190€ con consegna rapida e gratuita, solo per i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.