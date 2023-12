Redmi Note 12: tripla CAM, mega BATTERIA e prezzo LOW COST (150€)

A pochissimi giorni di distanza dall’arrivo delle vacanze di Natale, Amazon è pronto a regalarti tantissime emozioni permettendoti di acquistare l’eccellente mediogamma Redmi Note 12 a un prezzo davvero conveniente.

Amato da tantissimi utenti per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo e una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare ai device ben più costosi, quest’oggi Redmi Note 12 può essere tuo al prezzo regalo di appena 150€.

Redmi Note 12 è in vendita su Amazon a un prezzo super conveniente: occasione shock

Un rapido sguardo alla scheda tecnica del device ti permette di comprendere subito quanto questa occasione sia davvero da prendere al volo; troviamo un pannello AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione, un potente processore octa core, una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e il supporto al dual SIM. Inoltre, come se non bastasse, lo smartphone di Redmi monta anche un modulo fotografico triplo sul retro con un sensore principale da 50MP.

Con un prezzo di vendita definitivo su Amazon di appena 150€, lo smartphone Android del colosso cinese è disponibile in pronta consegna per arrivare direttamente a casa tua in appena 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.