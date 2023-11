Redmi Note 12: solo per oggi la versione da 256GB a prezzo TOP

Solo sul Mi Store e solo per oggi acquisti lo Xiaomi Redmi Note 12 da 256GB a un prezzo speciale. Non perderti l’occasione! L’offerta è sicuramente interessante, proprio come questo smartphone economico, ma funzionale. Mettilo in carrello a soli 199,90 euro, invece di 299,90 euro. Con 8GB di RAM e 256GB di ROM hai tutto il necessario per lavorare, giocare e goderti i tuoi social network senza rallentamenti.

Redmi Note 12: una vera pazzia venderlo a 199,90€

Con lo Xiaomi Redmi Note 12 fai veramente di tutto e fatto bene. Il display AMOLED da 120Hz è estremamente fluido e convince grazie ai colori brillanti anche sotto la luce del sole. Inoltre, il processore Qualcomm Snapdragon 685 da 6 nm è l’ideale quando vuoi prestazioni elevate e ottimo consumo energetico. Scatta foto speciali grazie alla tripla fotocamera da 50MP. Sfoggia questo smartphone dal design identico ai modelli Pro.

Acquistalo subito a soli 199,90 euro, invece di 299,90 euro. Approfitta subito della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.