Redmi Note 12 Pro in REGALO su eBay: il BEST BUY costa 130€ in meno

Difficile trovare uno smartphone Android economico con un rapporto qualità/prezzo conveniente come quello garantito da Redmi Note 12 Pro, quest’oggi al centro di una incredibile offerta di eBay che ti lascerà senza parole. Con uno sconto immediato del 39%, infatti, il dispositivo a marchio Redmi può essere tuo spendendo appena 199€.

Hai capito bene: al prezzo di un terminale budget phone qualsiasi hai a portata di mano un device in grado di sorprenderti fin dal primo utilizzo.

Redmi Note 12 Pro è un vero best buy a questo prezzo: -39% su eBay

Redmi Note 12 Pro è innanzitutto un telefono bello da vedere con il suo design curato sotto ogni punto di vista; il merito è anche del bellissimo pannello AMOLED super fluido a 120 Hz con una eccellente calibrazione dei colori.

Sottile e leggero, lo smartphone del colosso cinese monta un potente processore octa core con tanta RAM a disposizione e una batteria di lunghissima durata con supporto alla ricarica rapida da 67W. Come se non bastasse, sul retro un eccellente modulo quadruplo è capeggiato da un sensore principale da ben 108 MP per scatti e video sempre al top della qualità.

Con un risparmio immediato di 130€ questa di oggi è l’offerta eBay più ghiotta di sempre per il terminale Android di Redmi; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

