Redmi Note 12 Pro+ 5G arriva il 5 gennaio con una fotocamera da 200 Megapixel

La line-up di fascia media del sub brand di Xiaomi è prossima al debutto internazionale. Oggi abbiamo appreso, tramite un poster pubblicitario, che il midrange Redmi Note 12 Pro verrà svelato il prossimo 5 gennaio 2023. Sarà un telefono con una fotocamera principale da 200 Megapixel. Scopriamo maggiori dettagli nell’articolo completo.

Redmi Note 12 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Poche ore or sono, la compagnia asiatica numero uno al mondo ha condiviso in rete un tweet che mostrava la data di lancio del nuovo midrange premium Redmi Note 12 Pro+, ovviamente dotato di modem 5G. Lo smartphone arriverà in commercio il prossimo 5 gennaio 2023 e scopriamo che disporrà di un’ottica principale da 200 Megapixel. Dall’account Twitter, si nota anche il link ipertestuale che rimanda al sito per preordinare il device.

Come detto, Xiaomi terrà un nuovo evento il prossimo 5 gennaio, all’interno del quale faremo la conoscenza del mediogamma Note 12 Pro+, un device con fotocamera principale da 200 megapixel. Ci saranno anche le versioni Pro e standard che presenteranno la camera da 50 Mpx. Non mancherà un sensore aggiuntivo da 8 Mpx (ultrawide) e un macro da 2 Mpx. Il basico avrà lo Snapdragon 4 Gen 1, i due Pro invece, il Dimensity 1080 di MediaTek.

Dulcis in fundo, scopriamo che in Cina il Note 12 è stato lanciato in due iterazioni differenti: una vacilla e una Explorer Edition. L’ultima vanta uno schermo AMOLED da 120 Hz, una fotocamera da 200 Megapixel, il supporto per la ricarica rapida da 210W e molto altro ancora. Restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati sulle ultime uscite.

