Redmi Note 12 Pro 5G: display 120Hz, cam 50 MP e mega batteria a -40%

Se il tuo vecchio smartphone Android è ormai arrivato al capolinea e stessi cercando un degno sostituto, l’ottimo Redmi Note 12 Pro 5G è in super offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, grazie a uno sconto epico del 40%, quest’oggi il medio gamma a marchio Redmi crolla ad appena 270€ con consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo, Redmi Note 12 Pro 5G lascia sorpresi per la qualità costruttiva e il suo design da vero e proprio top di gamma.

Redmi Note 12 Pro 5G crolla del 40% su eBay: affare d’oro imperdibile

Nonostante il calo di prezzo di ben 179€, inoltre, la scheda tecnica è di quelle che ti aspetteresti da un device con un prezzo molto più esoso. Redmi Note 12 Pro 5G monta un bellissimo display AMOLED super smooth a 120 Hz, una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e un velocissimo processore octa core di Qualcomm.

Come se non bastasse, il device del colosso cinese sa il fatto suo anche dal punto di vista fotografico: sul retro, infatti, trova posto un modulo triplo con un sensore principale da 50 MP per scatti di estrema qualità e video ad altissima risoluzione.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone del colosso cinese fintanto che può essere tuo ad appena 270€ con il 40% di sconto. Se lo acquisti oggi, inoltre, puoi sfruttare la consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

