Redmi Note 12 Pro 256GB a PREZZO da BRIVIDI su MediaWorld

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro è un ottimo smartphone Android dalle caratteristiche perfette. Questo telefono incontra le esigenze di risparmio con prestazioni particolarmente interessanti e avanzate. Oggi acquisti la versione da 256GB a soli 299 euro, invece di 449,90 euro. Questo super prezzo vantaggioso lo trovi a questo link grazie al Volantino Tecnologia da Brivido di MediaWorld. Il ritiro gratuito in negozio è incluso nella promo o con un piccolo contributo di 2,99 euro hai la consegna a domicilio.

Redmi Note 12 Pro: lo smartphone vivace a prezzo folle

Scegli lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro e scopri colori vividi grazie al nuovissimo display AMOLED. Con frequenza di aggiornamento a 120Hz, tutto è ancora più fluido. Goditi un’esperienza utente speciale ad ogni utilizzo. La fotocamera IMX766 avanzata con OIS assicura scatti da vero professionista anche se non sei un campione a fare le foto. Tutto si corona con il processore MediaTek Dimensity 1080 5G che permette una gestione veloce e prestante di app, giochi e funzionalità.

La Turbo Ricarica da 67W porta da 0% a 100% la batteria in pochissimo tempo, garantendo inoltre un’autonomia pazzesca per lavorare e divertirti con questo smartphone per tutto il giorno e oltre. Infatti, stiamo parlando di una batteria da 5000 mAh. Tutto questo in un design accattivante e moderno che lascia sempre senza parola. Acquistalo subito a soli 299 euro, invece di 449,90 euro. Lo trovi solo su MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.