Redmi Note 12 a PREZZO SORPRENDENTE: acquistalo ora

Grazie alla promo speciale del giorno, sul Mi Store Italia puoi acquistare un Redmi Note 12 by Xiaomi a un prezzo sorprendente. Non ci credi? Allora mettilo subito in carrello a soli 219,90 euro, invece di 299,90 euro. Si tratta della versione con ben 8GB di RAM e 256GB di ROM. Questa dotazione garantisce un utilizzo fluido di tutte le app e i giochi che vuoi, senza alcuna limitazione.

Inoltre, anche il multitasking è un vero gioco da ragazzi. Fai più cose contemporaneamente senza mai stancare il tuo nuovo telefono! Questo gioiellino di Xiaomi ha davvero molte sorprese in serbo per te. Partiamo subito dalla prima, il display AMOLED da 120Hz per immagini sempre perfette, dai colori vivaci, ricche di dettagli e super fluide. Ma non è finita qui, dai un’occhiata alle sue specifiche tecniche.

Redmi Note 12: un mostro di prestazioni

Con Xiaomi Redmi Note 12 hai tra le mani un telefono ricco di funzionalità e prestazioni. Il processore Qualcomm Snapdragon 685 da 6 nm garantisce processi rapidi e una versatilità invidiabile. Non teme nulla, nemmeno le app o i giochi dalla grafica più impegnativa. La tripla fotocamera da 50MP scatta fotografie speciali, dall’alba al tramonto. Non limitare la tua voglia di ricordi, fotografa tutto quello che vuoi ogni volta che vuoi.

Con un design identico ai modelli Pro, questo dispositivo si presenta elegante e raffinato, dalle linee moderne. Scegli il colore che più ti piace e mostra a tutti il tuo vero stile. Portalo sempre con te per tutta la giornata e oltre grazie alla super batteria da 5000 mAh che offre un’autonomia pazzesca. Acquistalo solo per oggi a 219,90 euro, invece di 299,90 euro. Sbrigati perché hai poche ore ancora a disposizione, salvo esaurimento scorte.

