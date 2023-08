Redmi Note 12: l'offerta del giorno è PAZZESCA

Corri sul Mi Store Italia se vuoi acquistare un Redmi Note 12 a prezzo speciale. L’offerta del giorno dedicata è letteralmente pazzesca. Infatti, acquisti questo telefono a soli 149,90 euro, invece di 229,90 euro. In pratica stai risparmiando 80 euro. Niente male vero? Però devi essere veloce perché il tempo a disposizione è limitato e sono molti gli utenti che lo stanno acquistando. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Grazie a questo telefono ti assicuri un display AMOLED da 6,67 pollici per guardare i tuoi contenuti preferiti con colori perfetti e una vivace riproduzione di luminosità e dettagli. Ottimo per vedere video streaming in Full HD+. A completare l’opera la frequenza di aggiornamento elevata che raggiunge i 120Hz di refresh rate. Così vivi un’esperienza visiva super fluida e senza interruzioni.

Redmi Note 12: scopri tutta la sua forza

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è un ottimo smartphone Android visto nell’ottica di garantire buona qualità a un prezzo contenuto. L’offerta di oggi poi lo sta rendendo ancora più goloso. A dare vita a tutte le tue passioni in questo dispositivo c’è il processore Qualcomm Snapdragon 685 da 6 nm, per prestazioni di livello superiore. Sempre un passo avanti, hai performance eccellenti.

La combinazione di RAM e ROM permette a questo dispositivo di operare in multitasking in maniera naturale e con facilità. Ciò permette a te e alle tue passioni di lavorare al meglio, con una produttività ottimizzata. La batteria ad alta capacità da 5000 mAh garantisce fino a 21 ore di riproduzione video e 31 ore di chiamate! Niente male vero? Allora acquistalo subito a soli 149,90 euro, invece di 229,90 euro.

