Redmi Note 12 giù del 31% su eBay: ecco il BEST BUY da acquistare ora

Solo con questa offerta di eBay hai la possibilità di acquistare il validissimo Redmi Note 12 a un prezzo così conveniente e allettante. Il merito è senza ombra di dubbio dello sconto immediato del 31%, un calo di prezzo eclatante che ti permette di acquistarlo ad appena 138€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Nonostante il prezzo così conveniente e vantaggioso Redmi Note 12 ha tutte le carte in regola per soddisfare anche gli utenti più esigenti, a partire dal suo bellissimo design e la scelta di materiali che gli donano un look & feel da vero top di gamma.

Appena 138€ su eBay per il validissimo Redmi Note 12: occasione unica

Lo smartphone di Redmi può contare su un eccellente pannello AMOLED ad altissima risoluzione super smooth a 120Hz – è una specifica che difficilmente trova posto sugli smartphone di fascia premium -, mentre al centro una formidabile fotocamera scatta selfie di qualità da condividere al volo sui social.

Una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W ti accompagna per tutto il giorno senza farti temere di restare a secco a metà giornata, mentre il potente processore octa core avvia in un istante anche le app più pesanti e impegnative. Sul retro, inoltre, un modulo fotografico triplo è pronto a sorprenderti con il sensore principale da 50 MP in grado di scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione.

Con una offerta di questo tipo non hai altro che acquistare subito il device di Redmi su eBay; inoltre, se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.