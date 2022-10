Redmi Note 12 avrà un processore eccezionale e inedito

In queste ore scopriamo nuovi interessantissimi dettagli inerenti il prossimo midrange del sub brand di Xiaomi; stiamo parlando dell’ottimo Redmi Note 12. Il device, secondo gli ultimi leak, dovrebbe disporre del processore Dimensity 1080.

Come detto in più occasioni, Xiaomi sta per lanciare la nuova gamma di fascia media della line-up Redmi Note 12 ma anche la nuova serie di ammiraglie per il mercato locale interno (Xiaomi 13 e 13 Pro, quindi). Oggi apprendiamo, grazie ad un interessante leak emerso sul web, una caratteristica fondamentale del prossimo device mediogamma.

Redmi Note 12: ecco gli ultimi dettagli

Grazie ai dettagli forniti in rete da Digital Chat Station infatti, che ha condiviso il tutto tramite il portale di Weibo, noto social di microblogging cinese, scopriamo che il Redmi Note 12 avrà un processore MediaTek Dimensity 1080 sotto la scocca. Giusto per chi non lo sapesse, questo processore è stato da poco annunciato ed è una novità su tutti i fronti. Siamo davvero curiosi di vedere come si comporterà nell’uso quotidiano.

Stando ai testi di DGS poi, scopriamo che questo chip pare che sia riuscito ad eguagliare lo Snapdragon 778G in termini prestazionali, ma è ancora molto presto per dirlo. Se non lo conoscete, lo Snapdragon 778G è uno dei più famosi processori di fascia media che vi siano in commercio.

Fra le altre cose, apprendiamo che Note 12 ha ottenuto un punteggio di 520.000 score su AnTuTu. Nello specifico, questo SoC, il Dimensity 1080, è costruito secondo un nodo architettonico a 6 nanometri e presenta una CPU octa core aggiornata composta da due Cortex A78 con clock a 2,6 GHz e da una GPU ARM Mali G68.

Sul comparto fotografico si prevede un sensore con obiettivo ultra grandangolare da ben 50 Megapixel sulla back cover. Forse questa feature sarà un’esclusiva dell’iterazione Pro. Intanto, se volete un buon midrange del brand asiatico, vi segnaliamo che c’è Redmi Note 11 a 188,08€ su Amazon.

