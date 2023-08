Redmi Note 12 (6/128 GB) a QUESTO PREZZO è lo smartphone giusto da comprare per spendere poco

Il Redmi Note 12 è, sempre di più, lo smartphone di riferimento del mercato per chi vuole spende meno di 200 euro per un nuovo dispositivo, garantendo ottime prestazioni e un’autonomia eccellente. Nella maggior parte dei casi, però, in questa fascia di prezzo è possibile acquistare la versione con 4 GB di RAM dello smartphone. Oggi, grazie alla nuova offerta eBay, è possibile acquistare il Redmi Note 12 6/128 GB al prezzo scontato di 179 euro (utilizzando il codice PIT10PERTE2023 da aggiungere al carrello). Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta, valida per diverse colorazioni dello smartphone, è accessibile tramite il link qui di sotto.

Redmi Note 12 (6/128 GB) in offerta a questo prezzo è un best buy

Il Redmi Note 12 è uno smartphone completo, vero e proprio punto di riferimento della fascia bassa. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 che viene affiancato da una batteria da 5.000 mAh.

La versione in offerta è dotata di 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lato software troviamo Android 13 con MIUI. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato del sensore di impronte digitali e del chip NFC.

Con questa nuova offerta eBay è possibile acquistare il Redmi Note 12 6/128 GB al prezzo scontato di 179 euro. Si tratta anche del nuovo minimo storico per questa variante dello smartphone.

