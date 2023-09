Redmi Note 12 256GB: SOLO OGGI a 219€ in OFFERTA LAMPO

In offerta speciale e solo per oggi acquisti il Redmi Note 12 256GB a soli 219,90 euro, invece di 299,90 euro. Si tratta di un prezzo fantastico che trovi solo sul Mi Store Italia! Sbrigati però perché hai poche ore per finalizzare il tuo ordine, salvo esaurimento scorte. Tra l’altro, inclusa nella promozione, hai anche la consegna gratuita direttamente a domicilio. Cosa stai aspettando? Non lasciarti scappare questa occasione regalo.

Con 8GB di RAM e 256GB di ROM hai proprio tutto il necessario per far girare al meglio app e giochi, archiviando in un ampio spazio tutti i tuoi contenuti che ami. Con un design identico ai modelli Pro, questo smartphone ti fa fare un figurone. Elegante, sottile e leggero, è un vero piacere portarlo sempre con sé. E con la tripla fotocamera da 50MP è subito pronto a scattare foto per immortalare ricordi sempre perfetti.

Redmi Note 12 256GB: un sogno a questo prezzo

Lo Xiaomi Redmi Note 12 256GB a soli 219,90 euro è un vero e proprio sogno che diventa realtà. Finalmente anche tu puoi avere un ottimo smartphone Android dalle caratteristiche vincenti. Il display AMOLED a 120Hz è perfetto per guardare contenuti a risoluzione elevata, con colori cristallini e dettagli sorprendenti. Inoltre, essendo dotato di refresh rate a 120Hz, tutto diventa più scorrevole e fluido.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm hai tutta la potenza necessaria per goderti senza rinunce app e giochi, anche impegnativi. Ogni processo diventa semplice, veloce e prestante anche in multitasking. Dimenticati gli smartphone che si affaticano e a stento riescono a mantenere il tuo ritmo. Con questo dispositivo sarai sempre un passo avanti. Acquistalo ora a soli 219,90 euro, invece di 299,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.