Redmi Note 11S, mediogamma che va come un TOP a prezzo MINI (-37%)

Inutile girarci attorno: l’offerta eBay di oggi sull’ottimo smartphone di fascia media Redmi Note 11S incarna il desiderio di molti utenti alla ricerca del classico device con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Con il 37% di sconto, infatti, il device di Redmi è pronto a soddisfare le tue esigenze personali sotto ogni punto di vista a un prezzo molto conveniente: appena 224€.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel piacevole e giovanile, frontalmente è presente un validissimo pannello AMOLED super fluoido da ben 6.43 pollici e ad altissima risoluzione a cui si affianca poi una fotocamera frontale per selfie sempre eccellenti.

Redmi Note 11S crolla di prezzo su eBay: affare d’oro da non farti scappare

Tutto ciò, inoltre, è accompagnato da un potente processore octa core e da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W; ti bastano circa 20 minuti per avere a disposizione moltissime ore di autonomia per non restare a secco a metà giornata.

Il fiore all’occhiello di Redmi Note 11S è però la fotocamera posteriore e il suo sensore principale da 108 MP: preparati a scattare fotografie ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa luminosità.

Solo oggi hai a portata di mano una occasione d’oro per mettere le mani su un medio gamma Android da urlo. Non farti scappare questa offerta di eBay ma, anzi, metti subito nel carrello il device di Redmi fintanto che è disponibile con il 37% di sconto. Inoltre, ricorda che se lo acquisti su PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.