Redmi Note 11S in sconto di 50 euro sullo store ufficiale di Xiaomi

Nelle ultime ore c’è uno store, ufficiale tra le altre cose, che continua a proporre offerte come se non ci fosse un domani. È lo store di Xiaomi, dove puoi acquistare il Redmi Note 11S a soli 249,90 euro, grazie allo sconto immediato di 50 euro attualmente disponibile. Affrettati però, perché il periodo promozionale potrebbe terminare tra poco (così come la disponibilità del telefono).

Un’altra bella notizia è che non paghi nulla per la spedizione. Può bastare? Il modello in offerta è quello in colorazione Graphite Glay, con memoria interna da 128GB e 6GB di RAM. Volendo, puoi scegliere anche una colorazione diversa: Pearl White e Twilight Blue sono le altre due disponibili.

Anche il Redmi Note 11S si unisce alla festa di sconti del Mi Store

Dal DotDisplay AMOLED con risoluzione Full HD+ a 90Hz alla fotocamera principale con sensore da 108MP, passando per il processore MediaTek Helio G96, il Redmi Note 11S ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori medio di gamma nella fascia di prezzo da 200 a 250 euro, senza se e senza ma. Tant’è che non è nemmeno un mistero il fatto che sia la versione più riuscita della serie Note 11 del 2022.

E al di là dell’ottimo display, delle performance del processore e del comparto camere incredibilmente all’altezza, l’altro punto di forza di questo telefono è l’ampia batteria con ricarica rapida a 33W da 5.000 mAh. La chicca da segnalare è la tecnologia Mi FC + MMT, in grado di stabilizzare e rendere più efficiente il processo di ricarica.

Collegati ora alla pagina dell’offerta sul Mi Store per approfittare dello sconto di 50 euro e beneficiare della spedizione gratuita offerta da Xiaomi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.