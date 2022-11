Redmi Note 11S, il TOP tra i mediogamma CROLLA su eBay (-37%)

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di uno smartphone di fascia media economico ma valido, non devi fare altro che prendere al volo questa incredibile offerta di eBay per l’ottimo Redmi Note 11S. Etichettato da milioni di persone in tutto il mondo come il migliore fra gli smartphone di fascia media, solo per pochissimo tempo hai l’opportunità di pagarlo appena 224€ con il 37% di sconto.

Nonostante il prezzo evidentemente super aggressivo, lo smartphone del colosso cinese è realizzato con materiali di un certo livello che gli conferiscono un look & feel piacevole e giovanile.

Che prezzo incredibile su eBay per l’ottimo Redmi Note 11S: affare d’oro

Lo smartphone di Redmi monta un bellissimo display AMOLED da 6.43 pollici super fluido e ad altissima risoluzione ideale per ogni tipo di utilizzo e anche per guardare video, mentre la fotocamera frontale ti garantisce sempre selfie di qualità in ogni momento della giornata.

Sotto il cofano un potente processore octa core di MediaTek è accompagnato da tanta RAM per assicurarti estrema reattività del telefono e l’apertura immediata di tutte le applicazioni di cui hai bisogno, mentre una super batteria da 5000 mAh gode del pieno supporto alla ricarica rapida per offrirti ore e ore di utilizzo anche a fronte di 20 minuti di carica.

Il tutto, inoltre, è affiancato da un sistema fotografico principale di nuova generazione con ben quattro lenti e un sensori principale da 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale): resterai estremamente soddisfatto delle foto ad alta risoluzione e dei video ad alta definizione.

Come potresti ignorare questa incredibile occasione ora che l’ottimo smartphone di fascia media è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre? Se lo metti subito nel carrello non solo ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione, ma puoi anche decidere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga tramite PayPal.

