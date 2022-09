Redmi Note 11S, il budget phone per eccellenza CROLLA su Amazon (-28%)

Redmi Note 11S è lo smartphone Android economico che ti assicura un’esperienza di utilizzo di alto livello nonostante costi pochissimo, a maggior ragione oggi che è in offerta su Amazon con il 28% di sconto. Ad appena 214€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno, il device di Redmi è pronto per soddisfare le tue personali esigenze senza compromessi.

Non farti ingannare dal prezzo super economico: come vedi il device arriva con un bel design e un mix di hardware e funzionalità pensate per assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante in ogni momento della giornata. Puoi sfruttarlo senza ripensamenti per chattare con i tuoi amici, navigare in rete, ascoltare musica, guardare video, giocare, scattare foto ad altissima risoluzione e molto altro.

Sconto folle su Amazon per il validissimo smartphone economico Redmi Note 11S

Oltre a montare un bel display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, il device ruota attorno a un potente processore octa core di MediaTek in grado di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Inoltre, sotto il cofano è anche presente una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida sempre pronta a garantirti ore e ore di utilizzo anche dopo appena 20 minuti di ricarica. Sul retro la fotocamera quadrupla presenta anche un sensore principale da ben 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il validissimo smartphone economico di Redmi fintanto che puoi acquistarlo con il 28% di sconto e con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon. Ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze in qualunque momento della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.