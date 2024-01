Redmi Note 11S è in offerta su Amazon: costa meno di 150€ (6/128 GB)

Per acquistare un ottimo smartphone con un budget inferiore ai 150 euro c’è ora una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: lo Xiaomi Redmi Note 11S, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 148 euro, nella variante con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta, valida solo per alcune colorazioni, è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S: a questo prezzo è un best buy su Amazon

Il Redmi Note 11S è dotato di una scheda tecnica completa per la fascia di prezzo e rappresenta uno dei best buy del momento. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo il chip MediaTek Helio G96 che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh.

La scheda tecnica dello smartphone di Xiaomi si completa con quattro fotocamere posteriori, tra cui trova spazio anche un sensore principale da 108 Megapixel. Da notare il supporto Dual SIM oltre al sensore di impronte digitali sotto al display e al chip NFC. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S 6/128 GB al prezzo scontato di 148 euro. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo. Lo smartphone di Xiaomi, infatti, a questo prezzo è una delle migliori proposte sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.

Lo sconto è valido solo per un breve periodo. Per accedere subito all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

