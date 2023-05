Redmi Note 11S è in CROLLO TOTALE su eBay: oggi costa POCHISSIMO

Il validissimo smartphone Android super economico Redmi Note 11S è protagonista di una splendida offerta eBay da leccarsi i baffi. Infatti, grazie a uno sconto da urlo del 24%, quest’oggi l’apprezzato e popolare budget phone Android può essere tuo ad appena 189€ con consegna rapida e completamente gratuita.

Nonostante il calo di prezzo repentino e lo sconto a due cifre, il device di Redmi è in grado di soddisfare le tue esigenze personali regalandoti un’esperienza di utilizzo appagante: è ideale per telefonare, navigare in rete, guardare video ad alta risoluzione, ascoltare la musica, chattare e molto altro ancora.

Redmi Note 11S crolla di prezzo su eBay: oggi lo paghi una sciocchezza

Lo smartphone integra un valido pannello AMOLED da 6.43 pollici super smooth a 90 Hz – è una caratteristica molto rara per uno smartphone così economico -, mentre sotto il cofano un potente processore octa core MediaTek avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Redmi Note 11S, inoltre, monta una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e sul retro una fotocamera professionale da ben 108 MP è accompagnata da altri tre sensori per regalarti scatti di altissimo livello e video super dettagliati.

Con un prezzo di vendita di appena 189€ lo smartphone di Redmi è il miglior budget phone Android del momento; inoltre, considera anche che se lo acquisti oggi ti arriva a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.