Redmi Note 11S, cam da 108 MP e super batteria a prezzo FOLLE

Redmi Note 11S è in offerta su eBay a un prezzo assolutamente imperdibile, il che segna l’ennesimo weekend in cui sul popolare eCommerce è possibile acquistare un validissimo smartphone di fascia media a un prezzo super aggressivo.

Ad appena 215€, infatti, hai la possibilità di stringere tra le mani un device che ha tutte le carte in regola per rispondere alle tue personali esigenze e assicurarti una valida esperienza di utilizzo sotto molti punti di vista.

Redmi Note 11S è in offerta su eBay al prezzo più basso di sempre

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un design appagante e un look & feel giovanile, il device del colosso cinese monta un bellissimo display AMOLED da 6.43 super fluido e ad altissima risoluzione. Ideale per un utilizzo misto (telefonate, video, musica, giochi, chat), sotto il cofano è presente un processore octa core di MediaTek in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

A tutto ciò si aggiunge una batteria da 5000 mAh appositamente ottimizzata per assicurarti ore e ore di utilizzo e una validissima fotocamera principale con un sensore da 108 MP: foto e video risultano sempre perfetti e ad altissima risoluzione grazie alla IA (Intelligenza Artificiale) che migliora automaticamente i tuoi scatti per offrirti i risultati più appaganti.

Acquista subito lo smartphone di Redmi fintanto che è ancora in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.