Redmi Note 11S cala ancora: a QUESTO PREZZO è lo smartphone giusto da prendere

Il Redmi Note 11S è uno degli smartphone di riferimento del mercato per gli utenti alla ricerca di un modello economico e completo, ideale in tutti i contesti di utilizzo, con un’ottima autonomia e con un comparto fotografico superiore alla media. Lo smartphone di Xiaomi è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 179 euro. L’offerta riguarda la versione 6+128 GB. Per accedere allo sconto basta seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S: in offerta a questo prezzo è un best buy

Il Redmi Note 11S ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in ogni contesto di utilizzo, con una spesa contenuta. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici e presenta il SoC MediaTek Helio G96 affiancato da 6 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone di Xiaomi abbina ottime prestazioni e un’autonomia ben superiore alla media. Il comparto fotografico include quattro camere posteriori con un sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha un sensore di impronte digitali e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il Redmi Note 11S al prezzo scontato di 179 euro. Lo smartphone viene proposto nella variante con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Per accedere subito all’offerta, valida per un breve periodo di tempo, è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.