Redmi Note 11S: a meno di 200€ è DA PRENDERE SUBITO con QUEST'OFFERTA (-103€)

Il Redmi Note 11S è uno degli smartphone di riferimento per chi cerca un dispositivo completo a meno di 200 euro. La nuova offerta Amazon è l’occasione giusta per portarsi a casa lo smartphone di Xiaomi che ora è acquistabile al prezzo scontato di 196 euro invece di 299 euro nella variante da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone, dotato di SoC MediaTek Helio G96 e batteria da 5.000 mAh, può essere acquistato in offerta dal link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S: ora in offerta a meno di 200 euro su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone completo ed economico, ideale per chi vuole spendere poco senza rinunce. La scheda tecnica dello smartphone include il SoC MediaTek Helio G96 supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre ad una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Da notare anche la presenza di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. C’è anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. A completare la scheda tecnica troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Note 11S al prezzo scontato di 196 euro invece di 299 euro. Lo sconto di oltre 100 euro fa la differenza, rendendo lo smartphone di Xiaomi il modello giusto da comparare a meno di 200 euro. L’offerta è disponibile a tempo limitato, tramite il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.