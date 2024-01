Redmi Note 11S: a meno di 150€ su Amazon è sempre un OTTIMO ACQUISTO

Trovare uno smartphone completo a meno di 150 euro non è facile: con la nuova offerta Amazon, però, è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S nella variante da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 149 euro. Per chi ha un budget limitato, il Redmi Note 11S rappresenta una soluzione molto valida ed equilibrata, con un’ottima autonomia e un comparto fotografico di categoria superiore. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S: a questo prezzo è sempre un ottimo acquisto

Il Redmi Note 11S è uno smartphone dotato di una scheda tecnica davvero ottima, soprattutto in rapporto al prezzo. Tra le specifiche troviamo un display da 6,43 pollici, con pannello AMOLED da 90 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTke Helio G96 che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche la possibilità di sfruttare quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 108 Megapixel.

Lo smartphone di Xiaomi è dotato anche della connettività Dual SIM oltre che di un sensore di impronte digitali e del chip NFC che vanno a completare una scheda tecnica completa che rende il Redmi Note 11S uno dei modelli di riferimento del suo segmento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S con un prezzo scontato di 149 euro. Si tratta dell’opportunità giusta per acquistare uno smartphone completo avendo a disposizione un budget inferiore ai 150 euro. Per sfruttare l’offerta è possibile premere sul box qui di sotto.

