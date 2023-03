Redmi Note 11, su eBay lo paghi POCHISSIMO: offerta shock del weekend

eBay continua a svendere alcuni tra i migliori smartphone economici degli ultimi mesi, come l’ottimo Redmi Note 11 in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente. Infatti, con uno sconto del 24%, quest’oggi il device del colosso cinese crolla ad appena 159€ con tanto di consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Realizzato con materiali molto buoni e con un design che strizza l’occhio ai giovani, il Redmi Note 11 non ha nulla da invidiare ai device più blasonati: monta un bellissimo pannello AMOLED super fluido da 6.43 pollici ad altissima risoluzione.

C’è il 24% di sconto su eBay per l’ottimo budget phone Redmi Note 11: affare d’oro

Sotto il cofano, inoltre, è presente una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida – ti bastano appena 15 muniti di carica per tantissime ore di autonomia in più -, ma anche un potente e veloce processore octa core con tanta RAM a disposizione.

Come se non bastasse, Redmi Note 11 è uno smartphone in grado di scattare foto di qualità. Sul retro, infatti, trova posto un modulo quadruplo con IA (Intelligenza Artificiale) a servizio del sensore principale da 50 MP in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video super dettagliati.

Non puoi chiedere di meglio da questa domenica: fatti un regalo unico mettendo subito nel carrello l’ottimo smartphone economico di Redmi, a maggior ragione considerando la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

