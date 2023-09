Redmi Note 11 sotto i 120€: solo per OGGI

Prezzo decisamente vantaggioso quello del Redmi Note 11 by Xiaomi, solo per oggi sul Mi Store Italia. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile offerta. Acquistalo a 119,90 euro, invece di 229,90 euro. Un ottimo risparmio per uno smartphone che non ti deluderà affatto. Nonostante abbia 4GB di RAM ti stupirà la sua fluidità. Utilizzare app e giochi è estremamente piacevole grazie anche al suo design compatto e leggero.

Facile da portare sempre con sé, le varie colorazioni disponibili rendono la scocca ancora più bella da vedere. Ovviamente a far girare tutto c’è un processore eccellente. Stiamo parlando del Qualcomm Snapdragon 680 da 6 nm che rende tutto più veloce e prestante. Le app e i giochi si aprono velocemente e girano alla perfezione. Ottima anche l’interazione con i social network, grazie anche all’ottimo display di cui ti vogliamo assolutamente parlare.

Redmi Note 11: ottimo display a questo prezzo

Lo Xiaomi Redmi Note 11 vanta un display di tutto rispetto. Grazie alla tecnologia AMOLED Full HD+ i colori sono sempre vivaci e reali. Inoltre, la qualità delle immagini è speciale restituendo tantissimi dettagli. La frequenza di aggiornamento a 90Hz rende estremamente piacevole e fluida ogni interazione con i contenuti, specialmente quando si tratta di social network.

Le quattro fotocamere posteriori da 50MP con AI garantiscono scatti sempre perfetti, dall’alba al tramonto, anche in movimento. I doppi altoparlanti rendono ancora più immersivi i contenuti da vedere e le chiamate in vivavoce sono sempre chiare e ben comprensibili. Non perdere altro tempo. Solo oggi lo acquisti a soli 119,90 euro, invece di 229,90 euro.

