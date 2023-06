Redmi Note 11 Pro a prezzo MOZZAFIATO su eBay: oggi crolla di 145€

Se hai necessità di acquistare un ottimo smartphone Android di fascia media con tutte le carte in regola per assicurarti sempre un’eccellente esperienza utente, Redmi Note 11 Pro 5G è in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente. Complice uno sconto immediato del 38%, infatti, il device di Redmi crolla ad appena 233€ con consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione.

Basta un rapido sguardo per comprendere la vera natura del telefono di Redmi: è realizzato con materiali di qualità, ha un bel design e una scheda tecnica che non teme il confronto con la maggior parte dei mediogamma di oggi.

Redmi Note 11 Pro 5G costa davvero niente su eBay: oggi lo porti a casa a 233€

Redmi Note 11 Pro 5G monta un eccellente pannello AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120 Hz – considera che si tratta di un pannello che normalmente trovi solo nei device di fascia alta/premium -, un potente processore octa core con ben 6 GB di RAM a disposizione e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Come se non bastasse, al comparto hardware di qualità si aggiunge anche una fotocamera tripla con un sensore principale da 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone Android di fascia media di Redmi, quest’oggi tuo al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Inoltre, non solo ti arriva a casa in appena 48 ore con tanto di consegna rapida e gratuita, ma puoi anche pagarlo in tre comode rate con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.